O homem que, sábado à noite, matou à facada um emigrante português, num ataque gratuito num restaurante em Morges, na Suíça, esteve preso até julho após ter incendiado um posto de combustíveis.O assassino, de 26 anos, era vigiado desde 2017 pelos serviços de informações locais por suspeita de ligação a terroristas do Daesh. Será doente mental, vagueando a gritar por Alá e o diabo.

O português João Azevedo, de 29 anos, de Amarante mas emigrado na Suíça há dois anos, estava com a namorada quando foi alvo do ataque injustificado.



Morreu no local - onde segunda-feira uma homenagem juntou 150 familiares, amigos e colegas - e o homicida, de origens curdas, foi detido domingo.





O homem já estava a ser investigado pelo Ministério Público Federal, que afirmou não poder excluir motivações terroristas do homicídio.



Fontes ouvidas pela imprensa da Suíça descrevem-no como “instável e violento” e com “ligações a simpatizantes da causa jihadista”.



Os amigos apontam problemas psiquiátricos.