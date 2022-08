Homem que praticava parapente sofre acidente na praia de Sesimbra

Um homem que praticava parapente sofreu um acidente após uma queda acidental numa zona de arriba, na praia das Bicas em Sesimbra.Os elementos do projeto "SeaWatch", pertencente à Autoridade Marítima Nacional, procederam ao resgate do homem, este de 57 anos.Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 16h20 através de nadadores-salvadores que estavam de serviço na praia das Bicas.Estando a vítima numa zona de díficil acesso e em risco de queda, os elementos do "SeaWatch" recorreram a um carretel que equipa a viatura Amarok, com a ajuda de populares que estavam nas proximidades.