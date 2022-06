Um homem de 64 anos ficou esta terça-feira com graves queimaduras na sequência de um incêndio no anexo de madeira em que vivia, na Rua das Amoreiras na Torre, Cascais.



A vítima foi transportada para ao Hospital de Cascais e hospitalizada com queimaduras no tronco, cabeça e braços e encontra-se em estado crítico.





Os Bombeiros de Cascais e Alcabideche impediram a propagação das chamas a outras habitações próximas, contando para isso com a presença de 14 operacionais e 7 veículos.