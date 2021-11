Homem rouba banco em Oeiras com ameaças a funcionárias

Um homem, de 26 anos, foi detido minutos após ter assaltado um banco em Oeiras, apenas com recurso a ameaças às duas funcionárias de serviço.O crime ocorreu pelas 12h55 de segunda-feira e a PSP foi rapidamente alertada para o crime. Uma agente de folga indicou o caminho de fuga do assaltante aos colegas.O homem, que foi intercetado por um funcionário do banco, tinha na sua posse 4600 euros, cinco cheques (quatro já endossados, no valor de 8144 euros), um cofre e um telemóvel. Ficou com apresentações e ainda obrigado a afastar-se dos funcionários do banco que atacou.