Turista sovado por recusar comprar louro prensado na Baixa de Lisboa

Um turista foi espancado e assaltado com violência depois de se ter recusado a comprar droga – a oferta era de haxixe, mas que na prática não passa de louro prensado – a um homem na Baixa de Lisboa. Foi perseguido, agredido e roubado, e só a rápida intervenção da PSP permitiu deter a dupla de assaltantes. Ainda assim, ambos foram libertados.O caso ocorreu pelas 20h30 de quarta-feira, na rua do Jardim do Regedor. A vítima passeava naquela zona quando foi abordada por um homem que lhe ofereceu haxixe. O turista recusou e perante a pressão e ameaças do traficante fugiu em direção ao hotel onde estava hospedado.Pensou ter despistado o homem e voltou a sair do hotel minutos depois, mas foi logo atacado a murro sem qualquer aviso. Era o mesmo traficante, que lhe exigiu todo o dinheiro que trazia. Enquanto isso, um cúmplice tirou o telemóvel de um dos bolsos da vítima. O turista entregou o dinheiro que tinha, mas conseguiu deitar mão ao telefone e refugiar-se de novo no hotel, onde alertou as autoridades policiais. Com a descrição dos assaltantes, várias patrulhas bateram a zona e localizaram a dupla. O turista identificou-os já na esquadra e parte do dinheiro foi recuperado.