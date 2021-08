Uma idosa, de 79 anos e que habitualmente alimenta cães e gatos durante a madrugada, dirigia-se para o carro, esta quarta-feira pelas 04h00, na rua S. João de Brito, no Porto, quando um homem a empurrou e arrancou a chave do automóvel, fugindo no veículo. A vítima alertou a PSP e o suspeito, desempregado de 44 anos, foi detido, cerca de uma hora depois, quando ia a sair da viatura, na rua João Rodrigues Cabrilho, na zona da Pasteleira.









Entretanto, o suspeito tinha já assaltado um café, furtando cautelas de lotaria e sete cartões pré-pagos de telemóvel.