Homem sequestra namorada durante dois dias

Filipe Pereira está acusado de 8 crimes.

Por Miguel Curado | 08:53

Filipe Bernardo Pereira, de 23 anos, começou esta quarta-feira a ser julgado no Campus de Justiça, em Lisboa, por ter atraído a namorada a casa, na zona das Avenidas Novas, a 24 de fevereiro deste ano, sequestrando-a durante dois dias.



A vítima foi espancada e acabou por ser libertada pela PSP. O arguido está acusado de oito crimes pelo Ministério Público, entre os quais violência doméstica, homicídio qualificado na forma tentada, sequestro e violação.



Por ordem do coletivo de juízes, tendo em conta que se trata de um processo de violência doméstica e com crimes sexuais, o julgamento decorrerá à porta fechada.



Filipe Pereira está em prisão preventiva e a ex-namorada já foi submetida a várias operações cirúrgicas após as agressões.