Um homem de 30 anos, libertado há cerca de um ano da prisão após cumprir pena por roubo à mão armada a uma farmácia, foi novamente preso pela PSP dos Olivais, Lisboa, por tráfico de droga.O suspeito foi apanhado pelas 22h30 de quarta-feira, quando passava um saco com droga a outro suspeito. Ambos foram apanhados, com a PSP a apreender 34 doses de heroína, 11 de cocaína e 360 euros. Apenas o suspeito cadastrado foi detido. Ficou com apresentações bissemanais à PSP.