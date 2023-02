Homem suspeito de homicídio durante um assalto em 2020 foi detido em Setúbal

Um homem suspeito de três crimes, um deles de homicídio qualificado cometido durante um assalto, em 2020, foi detido na semana passada, em Setúbal, e está agora em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

A detenção do homem, de 40 anos, aconteceu no dia 08 de fevereiro, cerca de três anos depois da data dos crimes, sendo que o suspeito chegou a fugir do país.

De acordo com uma nota enviada pela Polícia Judiciária (PJ), os crimes em causa remontam a 13 de fevereiro de 2020, dia em que o homem agora detido e mais dois familiares terão entrado numa residência para levar dinheiro e objetos de valor.

Na sequência de agressões durante o assalto, morreu uma pessoa que se encontrava na casa.

Para além do crime de homicídio qualificado, o homem é suspeito de roubo e de "abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento".

"Os autores, após os factos, abandonaram o território nacional, antes de as autoridades terem conhecimento dos crimes", explicou a PJ, que conseguiu depois identificar os três suspeitos e deter um deles, que tinha regressado a Portugal, mantendo-se os outros dois em fuga.

Depois de realizado o primeiro interrogatório judicial, foi decretada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa, para o homem detido.