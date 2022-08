PJ detém dupla que matou a tiro em luta de gangs e fugiu para França e Suíça

A Polícia Judiciária, através de uma investigação internacional, conseguiu deter dois jovens suspeitos de ter participado num homicídio qualificado, ocorrido no dia 19 de fevereiro.Segundo comunicado da PJ, o crime, com recurso a arma de fogo, ocorreu na sequência de "conflitualidade intergrupal mantida entre dois grupos de jovens oriundos das zonas do Lumiar e de Fetais, na cidade de Lisboa".Os dois jovens agora detidos, com 19 e 29 anos, estavam fugidos na França e Suíça desde que o crime aconteceu. Foram entretanto detidos pelas autoridades locais e extraditados para Portugal, onde "foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", refere o comunicado.Outros cinco arguidos já tinham sido detidos em junho.