Homem suspeito de ter coronavírus fecha acesso à estação de metro do Bolhão

Um jovem de 27 anos dirigiu-se esta segunda-feira, cerca das 12h50, aos seguranças da estação de metro do Bolhão, no Porto, e pediu para ligar à Saúde 24 por estar com dificuldades respiratórias, suspeitando ter coronavírus.O homem foi colocado em isolamento no acesso à estação de metro do Bolhão através do Edifício das Camélias, um percurso usado por muito pouca gente, segundo fonte do Metro do Porto. Esse mesmo acesso foi encerrado como medida de prevenção. O SNS 24 deu a indicação para que o suspeito de ter coronavírus aguardasse ali.Segundo a mesma fonte, no local já esteve a PSP que deu a indicação de que uma ambulância viria buscar o homem.Em atualização