Homem tenta matar condutor em rixa de trânsito

Ricardo Santos foi colhido pela outra viatura em frente à mulher e às duas filhas gémeas em Oliveira do Bairro.

Por Ana Isabel Fonseca e Francisco Manuel | 08:42

Uma discussão de trânsito terminou na tarde deste domingo com um dos condutores a ser violentamente atropelado por outro na EN333, em Perrães, Oliveira do Bairro. Ricardo Santos, de 36 anos, parou a viatura que conduzia para confrontar um condutor que momentos antes quase o teria feito despistar-se.



Saiu do carro e foi nessa altura colhido pela outra viatura em frente à mulher e às duas filhas gémeas, de 11 anos. O suspeito fugiu. A PJ investiga a tentativa de homicídio.



"A nossa família seguia em três carros e um homem que conduzia um Mercedes meteu-se entre a viatura do meu pai e a do meu irmão, que quase se despistou para a vala da estrada. O meu irmão mais à frente parou para repreender esse senhor e saiu do carro. O condutor do Mercedes também parou, mas a certa altura fez marcha-atrás e atingiu o meu irmão. O meu pai agarrou--se ao carro para que ele não fugisse e ficou ferido", explicou ao CM Steven Santos, irmão da vítima.



O condutor, com cerca de 50 anos, conduzia um Mercedes castanho. A GNR de Oliveira do Bairro foi chamada, mas o caso passou para a PJ. A vítima foi hospitalizada com ferimentos graves.