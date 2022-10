A GNR das Taipas apreendeu uma catana, uma pistola e um revólver de alarme, e 159 munições a um homem, de 63 anos, investigado por ameaças armadas, no concelho de Guimarães.A investigação baseou-se numa denúncia de ameaças com recurso a armas de fogo e as apreensões foram realizadas na segunda-feira. As munições tinham vários calibres.O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal de Guimarães.