Um homem armado com uma pistola assaltou um minimercado no centro de Cascais, ao final da tarde de segunda-feira. Ameaçou o proprietário, obrigando-o a entregar o dinheiro que estava na caixa registadora – cerca de 300 euros – e fugiu a pé. Antes de sair, exigiu também duas garrafas de uísque, que levou na mão.O caso foi participado à PSP, mas por se tratar de um crime de roubo com arma de fogo a investigação já transitou para a alçada da PJ.