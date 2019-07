Homem viola irmã deficiente e é solto pelo tribunal em Guimarães

A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem de 32 anos, suspeito de violar a irmã, de 30 e com deficiência mental, durante pelo menos sete anos, no concelho de Guimarães. Levado a tribunal, ficou em liberdade, embora proibido de se aproximar ou de contactar com a vítima.Além da ligação familiar, agressor e vítima são também vizinhos - casas muito próximas. A mulher, que nunca teve verdadeira noção da gravidade dos abusos sexuais de que era alvo, acabou por manter o silêncio durante, ao que oapurou, pelo menos sete anos. Mas o caso acabou por ser denunciado e os inspetores da Polícia Judiciária avançaram para a captura do suspeito.Aliás, o mandado de detenção fora de flagrante delito foi emitido pelo Ministério Público de Guimarães, respondendo o homem pelo crime de "violação agravada ocorrida em contexto familiar, durante os últimos anos", segundo o comunicado da Polícia Judiciária de Braga.O juiz de instrução manteve-o em liberdade, apesar de várias medidas restritivas, incluindo a aproximação à irmã, sendo que caberá às autoridades decidir como resolver a grande proximidade entre as habitações de ambos. O suposto violador fica com uma pulseira de controlo que acionará assim que desrespeite esse impedimento.O caso terá passado despercebido à vizinhança. O agressor aproveitava a relação familiar próxima e o atraso cognitivo da vítima para concretizar os seus intentos.