Homem viola mulher deficiente nas escadas do prédio

Suspeito, de 48 anos, já está em prisão preventiva. Caso ocorreu em Lisboa.

Por S.G.C. | 08:53

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa por violar uma mulher de 26 anos, portadora de uma deficiência motora e que sofre de défice cognitivo acentuado.



Já está em prisão preventiva.



Na quarta-feira da última semana, a vítima foi atacada nas escadas do prédio onde vive, pelo homem, amigo de uma vizinha.



O predador, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, violou a mulher. Fugiu, mas a vítima, que já o tinha visto no local, denunciou o crime e identificou o suspeito à mãe, que alertou a Judiciária.



Após diligências, foi preso.