Homem condenado por violar vizinho deficiente

O Tribunal de Coimbra considerou provados dois crimes e estipulou pena de 5 anos.

Por P.G. | 09:28

O homem de 57 anos que violou e abusou sexualmente de um vizinho deficiente, em Góis, vai pagar à vítima uma indemnização de 25 mil euros, além do cumprimento da pena de cinco anos de cadeia efetiva aplicada pelo Tribunal de Coimbra.A vítima, de 28 anos, era utente de uma associação de apoio a cidadãos com deficiência, na Lousã. Mas ia passar os fins de semana a casa com a família, em Góis.

O arguido, de 57 anos, residia na mesma aldeia. A vítima costumava ajudá-lo nos trabalhos agrícolas e seria nessas ocasiões que se registavam os crimes. O Ministério Público refere que terá sido abusado desde 2004 até 2017. O Tribunal de Coimbra considerou provadas apenas duas situações.