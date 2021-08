Um homem, de 63 anos, foi detido pela Polícia Judiciária da Madeira por ter seduzido um jovem com atraso mental, que depois veio a violar. O tribunal soltou o predador, proibindo-o de contactos com a vítima.





O crime foi consumado na terça-feira, e o suspeito preso no mesmo dia. O homem cruzou-se com o jovem no centro do Funchal. A vítima, com um atraso cognitivo, aceitou ir com o abusador para uma quinta, nos arredores da capital do arquipélago. Foi aqui que o predador abusou sexualmente do jovem, fugindo em seguida. Testemunhas viram a vítima assustada, e fora do local onde a mesma se encontra habitualmente. A PSP foi alertada e rapidamente localizou o jovem. O depoimento do mesmo, que narrou uma situação de abusos sexuais, passou a investigação para a Judiciária. Em poucas horas, os inspetores prenderam o suspeito.