Um homem de 63 anos foi detido por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ocorridos no Funchal, Madeira.Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica esta quinta-feira que o detido, de 63 anos, aproveitou-se do facto de a vítima ser um jovem portador de deficiência cognitiva para consumar os abusos, no dia 17 de agosto, levando a vítima para um lugar ermo com esse fim.O suspeito vai ser presente a tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação.