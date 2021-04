PJ detém homem por abusar sexualmente de mulher com deficiência em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, um homem de 44 anos, em Setúbal, por suspeitas de abusar sexualmente de uma mulher com défice cognitivo.

O homem, já com antecedentes criminais pela prática de crimes sexuais, abusou da mulher num período em que partilhava a casa com a vítima, que devido à sua condição era incapaz de resistência.

O "detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foram aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentação bissemanal no posto policial da área da respetiva residência e de proibição absoluta de contactos com a vítima", diz a PJ em comunicado.