Homens detidos por violência doméstica em Valongo e Lousada

Dois homens foram detidos pela GNR por suspeita de violência doméstica em Valongo e Lousada. Os detidos ameaçavam e agrediam as vítimas.Em Valongo, um homem de 36 anos é suspeito de ter ameaçado e agredido a ex-companheira, com quem tem dois filhos, e o seu atual namorado. Ficou com pulseira eletrónica.Já em Lousada, um suspeito de 50 anos foi detido por ameaçar agredir e mulher, de 58. Durante as diligências da GNR, o homem tentou agredir novamente a vítima, mas foi impedido pelos militares. Levado a um juiz em Felgueiras, ficou em prisão preventiva.