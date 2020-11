A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira o principal suspeito de ter matado um homem à facada, no domingo à noite, em Cête, Paredes. Segundo apurou o CM, Ilídio Barbosa estava em casa a dormir com a namorada e não ofereceu resistência. Era procurado desde a noite em que esfaqueou um homem, na via pública, num ajuste de contas relacionado com tráfico e consumo de droga.