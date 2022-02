Homicida detido a roubar tubos de cobre em Vila Nova de Gaia

Dois homens, de 36 anos, foram detidos em flagrante pela GNR a furtar tubos de cobre numa fábrica desativada em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Um dos suspeitos já cumpriu pena de 12 anos de prisão efetiva por homicídio.De acordo com a GNR, os dois homens escalaram os muros para entrarem no recinto da fábrica e à chegada dos militares estavam a cortar os tubos de cobre de uma parede exterior com recurso a um escadote.Foram detidos, levados a tribunal e estão agora sujeitos a apresentações quinzenais no posto da área de residência. Têm ainda de fazer tratamento à toxicodependência.