Homicida em fuga de Cabo Verde acaba caçada no aeroporto de Lisboa

Uma mulher de 35 anos procurada em Cabo Verde por crimes de sequestro, homicídio qualificado e associação criminosa foi detida pelo SEF no aeroporto de Lisboa na passada segunda-feira. Estava em fuga do país e tinha pendente um mandado de captura internacional. Ficou detida para ser presente a tribunal para efeitos de extradição.





Também no aeroporto de Lisboa, os inspetores do SEF identificaram e detiveram uma outro mulher procurada no espaço europeu por crimes de falsificação e abuso de confiança. Não foi revelado o país de origem nem o local dos crimes.