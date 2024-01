Portugal já extraditou para o Brasil um homem que matou duas pessoas em Belo Horizonte, em 2006, uma delas julgando erradamente tratar-se do homicida de um familiar.Bruno Nascimento, de 38 anos, foi detido em setembro do ano passado pelo SEF. Estaria em Portugal desde 2018 e trabalhava em limpezas. Foi condenado no Brasil a 29 anos de cadeia e tinham um mandado internacional desde agosto passado. Juntamente com um cúmplice, e movidos por vingança, dispararam contra um homem que se parecia com o homicida do familiar de Bruno Nascimento.