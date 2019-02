Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida português raptou ex-namorada para pedir resgate

Valerie Reyes foi morta por Javier da Silva. Caso aconteceu em Connecticut, EUA.

A investigação ao homicídio de Valerie Reyes, norte-americana, morta pelo luso-venezuelano Javier da Silva, já preso, apurou que a jovem pode ter sido raptada pelo ex-namorado Javier para este pedir resgate.



A vítima desapareceu a 28 de janeiro e o corpo foi encontrado numa mala, no Connecticut, Estados Unidos, a 5 de fevereiro.



O suspeito, de 24 anos, diz que Valerie morreu ao bater com a cabeça ao terem sexo e que só se desfez do corpo.



Entretanto, um vídeo do Partido Republicano usou este crime para apoiar a construção de um muro na fronteira – visto Javier estar ilegal nos EUA.