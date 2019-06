Abuso sexual a menor de três anos leva PJ ao Hospital de Santa Maria da Feira

O abuso sexual a um menor de três anos levou esta terça-feira a Polícia Judiciária ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. A Unidade Hospitalar está a ser alvo de buscas numa megaoperação da Polícia Judiciária.Segundo o que oconseguiu apurar, as buscas estão relacionadas com uma agressão sexual em contexto familiar. A PJ foi ao local para interrogar a mãe da criança.As ações poderão também estar relacionadas com parcerias público-privadas.As buscas tiveram início às 8h30 desta terça-feira, com três inspetoras ainda no interior do hospital.