Megaoperação da GNR detém suspeitos que faziam passar-se por enfermeiros para roubar idosos

Um grupo que roubava idosos, de Norte a Sul do País, foi detido esta terça-feira numa operação da GNR em curso na zona de Lisboa e na Margem Sul do Tejo, nomeadamente em São João da Talha, em Loures, e no Bairro Alfredo Boa Saúde, na Portela.Os suspeitos, mulheres de etnia cigana, faziam passar-se por enfermeiros e também por assistentes sociais para entrar nas casas das vítimas.Os roubos rondavam os 150 mil euros. Esta investigação ocorria há cerca de dois anos.sabe que três pessoas já foram detidas.Em atualização