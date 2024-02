Uma idosa foi assaltada, na semana passada, no parque de estacionamento do Pingo Doce da Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto. O crime ocorreu em plena luz do dia, no momento em que a mulher saía do estabelecimento comercial.





Segundo apurou o, a vítima foi abordada por trás por um homem que lhe roubou a carteira e fugiu. A idosa acabou por cair, tendo batido com a cabeça no chão. Foi assistida no local pelos bombeiros e recusou ser transportada para uma unidade hospitalar. A PSP tomou conta do caso e investiga.