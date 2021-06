Uma mulher, de 79 anos, morreu esta sexta-feira após a colisão entre o ciclomotor que conduzia e um pesado de mercadorias, na estrada que liga Almeirim às Fazendas de Almeirim.As causas do acidente ainda estão a ser apuradas pela GNR, mas o sinistro ocorreu quando o condutor do camião encetou uma manobra de marcha-atrás, sem se aperceber da presença da scooter conduzida pela idosa junto da traseira do camião.