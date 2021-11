Uma idosa foi salva por agentes da PSP no incêndio urbano no Bairro do Zambujal, na Amadora, no passado sábado.O fogo deflagrou no terceiro andar de um prédio e a idosa acamada estava no quarto andar. Os Polícias tiveram de pegar na mulher e em braços trazê-la para o exterior.Um dos agentes que participou no salvamento ficou ferido e teve de receber assistência na ambulância.