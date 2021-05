Idoso ataca irmão com machado em Salvaterra de Magos

Um homem, de 73 anos, ficou esta terça-feira ferido com gravidade num braço após ter sido atingido com um machado de rachar lenha por um irmão, de 75, em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos.A rixa ocorreu no bairro do Rossio, pelas 08h00, junto à casa do agressor, que sofre de problemas do foro psiquiátrico.A agressão, cujos motivos estão ainda a ser apurados pelas autoridades, foi presenciada por uma irmã de ambos, de 74 anos, que presta cuidados ao irmão mais velho.Foi identificada pela GNR, assim como o agressor. Quando os militares do posto de Marinhais chegaram ao local, já só encontraram a vítima caída no chão, junto dos vizinhos que chamaram os meios de socorro.O homem foi assistido pela equipa da VMER de Santarém e pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, que o transportaram para o Hospital de Santarém, onde permanece internado.Segundo oconseguiu apurar, apresenta um golpe profundo num dos braços e vai necessitar de realizar uma cirurgia.