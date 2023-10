Idoso detido após agredir três agentes da PSP em Camarate

Um homem de 71 anos agrediu, na noite desta sexta-feira, três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Bairro de Santiago, em Camarate.Ao que oapurou, os elementos da PSP foram chamados, às 21h08, para um situação de ruído oriundo da casa do agressor. À chegada ao local, o suspeito abriu a porta e começou a agredir os agentes.Os polícias têm 24, 25 e 29 anos e foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com traumas na cabeça, nas pernas e no peito. O agressor, também ferido, recusou transporte para a unidade hospitalar, sendo posteriormente detido.