Um homem ficou ferido, esta tarde de quarta-feira, no despiste do carro em que seguia, em Macieira da Lixa, Felgueiras. O alerta foi dado cerca das três da tarde.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros da Lixa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante.





Depois de estabilizado, o homem com cerca de 80 anos, foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com múltiplas fraturas. A GNR esteve no local e está a investigar.