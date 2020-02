Idoso gay inventa extorsão para acusar amante

Um homem de 81 anos reconheceu, no Tribunal de Beja, que mentiu ao acusar o amante, de 44, de extorsão. O homem alvo da denúncia, que esteve preso durante nove meses por suspeitas de se ter apropriado de 60 395 euros do idoso, foi por isso libertado de imediato.Foi a família do homem de 81 anos quem avançou com a queixa judicial contra o arguido, natural de Alenquer. Ao perceberem que o idoso tinha gastado a quantia em causa entre março de 2017 e fevereiro de 2019, confrontaram-no.Este disse ter começado a gostar de homens desde que se reformou, tendo conhecido vários através de anúncios para encontros em Lisboa. Quanto à verba desaparecida, apontou o dedo ao homem de 44 anos, de Alenquer, assegurando que este o estava a ameaçar de contar o segredo à família.Por isso, disse que lhe foi pagando. Chamado a depor no julgamento do alegado autor da extorsão, o idoso reconheceu ter mentido. Por isso, o coletivo de juízes ordenou que o arguido fosse solto - e ele diz agora ir processar o idoso por danos.