Um homem com cerca de 80 anos morreu atropelado, este sábado, na A4, no sentido Vila-Real-Bragança. O idoso caminhava na autoestrada quando foi atropelado.O alerta foi dado por volta das 18h45. Os bombeiros da Cruz Verde, de Vila Real, ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso.O óbito foi declarado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.Para o local foram, também, acionados os Bombeiros Voluntários da Cruz Branca e a GNR.