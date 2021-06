Oito homens, de várias nacionalidades, foram detidos pela GNR depois de terem sido detetados junto a uma lancha rápida nas proximidades da praia do Amado, no concelho de Aljezur. A Polícia Marítima fez buscas no mar e recolheu diversos depósitos cheios de gasolina e a Polícia Judiciária está a investigar se os imigrantes ilegais participaram numa descarga de droga.