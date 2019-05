Incendiário capturado em Albufeira

Um homem, de 81 anos, foi detido, pela Diretoria do Sul da PJ, pela autoria de um incêndio que, a 24 de março, consumiu mais de um hectare de mato, na Guia, concelho de Albufeira.O idoso estava já referenciado como suspeito numa série de incêndios na região, nos últimos anos.Descrito como uma pessoa agressiva e vingativa, o detido tinha, até agora, conseguido fintar as suspeitas das autoridades.No entanto, a 24 de março, foi visto por testemunhas na zona onde deflagrou o fogo. A PJ colocou--se então no terreno e, esta quitna-feira, anunciou a captura do homem, "por existirem fortes indícios de, cerca das 13h00, em Vale Rabelho, Guia, Albufeira, ter ateado fogo, por ignição direta, à vegetação existente".O alerta para o fogo surgiu às 13h16, e o combate mobilizou 21 operacionais apoiados por sete viaturas. As chamas foram dadas como extintas às 15h04.O homem, indigente, reformado e natural de Albufeira, só esta sexta-feira será presente a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. A investigação foi tutelada pelo Ministério Público de Albufeira.