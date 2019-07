Incendiário de 84 anos detido na Figueira da Foz

Um homem, de 84 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por ter ateado um incêndio, quinta-feira, na Figueira da Foz.O suspeito lançou as chamas com um isqueiro nas imediações do parque de campismo, próximo da serra da Boa Viagem.O idoso, sem antecedentes e bem integrado, disse que ateou o fogo por impulso que não consegue explicar.