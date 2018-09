Incêndio consome palheiro com 2500 fardos no Alandroal

No local estão 32 operacionais a combater as chamas.

09:28

Um incêndio deflagrou num palheiro de grandes dimensões no Alandroal, esta terça-feira.



Segundo apurou o Correio da Manhã junto do CDOS de Évora, as chamas estão a consumir uma zona onde estarão armazenados cerca de 2500 fardos com 400 quilogramas de palha.



No local estão 32 operacionais, auxiliados por 13 veículos.



O alerta foi dado às 06h55 e os bombeiros estão a prever que o combate ao fogo seja demorado, tendo em conta a natureza do material que está a ser consumido pelas chamas.



Em atualização