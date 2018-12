Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em prédio de habitação no Martim Moniz destrói casa e fere chinês

Há registo de um homem ferido, de 48 anos, em Lisboa.

Por Lusa | 08:15

Um incêndio num edifício de habitação na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, feriu esta sexta-feira um homem de nacionalidade chinesa, de 48 anos, e danificou pelo menos um andar do prédio, segundo os bombeiros, que ainda não têm informação sobre se há pessoas desalojadas.



De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), o alerta para o incêndio foi dado cerca das 07h15 pelo proprietário da habitação.



No local, pelas 07h50, estavam 17 elementos do RSB, apoiados por cinco viaturas.



A mesma fonte disse também que o incêndio já estava considerado extinto.



A Lusa contactou a Polícia Municipal para saber se o trânsito foi ou não cortado no local, mas a fonte remeteu toda a informação sobre o assunto para a Câmara Municipal de Lisboa.