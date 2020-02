Incêndio deixa ferido grave em Santiago do Cacém

Um homem sofreu ferimentos graves num incêndio numa moradia, ocorrido na manhã desta quarta-feira em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado para os bombeiros às 07h00, para a habitação na rua do Hospital Conde Bracial. A vítima, de nacionalidade holandesa, foi assistida no local pelos bombeiros de Santiago do Cacém e por uma Viatura Médica e de Reanimação do INEM. Foi transportada, vítima de queimaduras e inalação de fumos, para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O combate às chamas, que já se encontram extintas, mobilizou ainda os Serviços Municipais de Proteção Civil e a GNR, num total de 12 operacionais apoiados por sete viaturas.