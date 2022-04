Um incêndio destruiu uma casa, esta tarde de terça-feira, em Ovar. O morador, com cerca de 50 anos, ficou desalojado.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Ovar, para um incêndio habitacional, na rua das Saibreiras, em Guilhovai. Não há registo de feridos e a casa perdeu as condições de habitabilidade.A GNR de Ovar investiga as causas das chamas.