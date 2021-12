Incêndio em apartamento obriga a evacuar prédio de cinco andares em Braga

Um incêndio num apartamento, na rua D. Rodrigo da Cunha, em Nogueira, Braga, destruiu o mobiliário da casa. O alerta foi dado às 18h30 para um incêndio no quinto andar de um prédio.



Dentro do apartamento não estava ninguém. No combate às chamas, estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga e os Sapadores. O edifício teve de ser evacuado. Os moradores tiveram de esperar para voltar a casa cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido.





As causas do fogo são ainda desconhecidas. No local, esteve a PSP que está agora a investigar.