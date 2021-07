Um incêndio no primeiro andar de uma casa, esta manhã, na rua Linha de Elvas, no Porto, deixou duas pessoas desalojadas. O alerta foi dado às 6h05.



No combate às chamas estiveram os Sapadores do Porto e os Bombeiros Voluntários. No fogo, morreu um cão que estava dentro da habitação.





As causas do incêndio são desconhecidas. A PSP esteve no local e está a investigar.Os dois moradores da casa foram realojados em casa de familiares.