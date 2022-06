Um incêndio deflagrou numa garagem na rua da Sobreira, em Paredes, e destruiu um veículo e a lenha existente no anexo. O alerta foi dado às 6h40 e os Bombeiros de Rebordosa, com o apoio dos bombeiros de Lordelo foram encaminhados para local.O fogo foi extinto ainda pelos populares que se aperceberam das chamas.Na sequência do incêndio, não há feridos nem desalojados a registar.Ainda não são conhecidas as causas do fogo.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.