Incêndio em Oeiras combatido por 143 bombeiros

Fogo no distrito de Lisboa que mobilizou 32 meios terrestres já está controlado.

20:29

Um incêndio que deflagrou ao final da tarde desta quinta-feira na localidade de Porto Salvo, concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, mobilizou 143 operacionais e 32 meios terrestres.



O fogo esteve ativo durante cerca de duas horas, desde as 18h30, mas acabou por ser controlado pelos bombeiros.



As chamas não ameaçaram habitações.