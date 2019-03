No local estão os Bombeiros Sapadores. Não há feridos a registar.

Por Patrícia Lima Leitão | 20:48

Um incêndio no restaurante Solar da Alegria, este sábado, levou ao corte da Rua da Alegria, no centro do Porto. Não há feridos a registar.



Segundo o que o CM apurou, o tecto falso da churrasqueira ardeu e os Bombeiros Sapadores foram chamados ao local.



O alerta foi dado pelas 19h10.



No local estão 14 operacionais apoiados por três viaturas.