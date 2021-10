Incêndio provoca "danos avultados" em oficina automóvel em Miranda do Douro

Um incêndio numa oficina do ramo automóvel, em Miranda do Douro, provocou hoje "danos avultados" e ainda não contabilizados e pelo menos uma viatura foi consumida pelas chamas, disse à Lusa fonte do CDOS de Bragança.

"Ao que tudo indica, o incêndio terá começado numa viatura que se encontrava na oficina interior, tendo-se propagado ao teto que foi construído em material sintético que depois salpicou outras viaturas provocando danos avultados", indicou a mesma fonte.

Segundo fonte do CDOS ainda não foi possível apurar o número de veículos atingidos pelos "salpicos" de material resultante da construção do teto.

"Ardeu também diversos componentes e maquinaria destinada à reparação automóvel ferramentas, entres outros instrumentos e peças", vincou a fonte.

Durante o incêndio não ouve vítimas a lamentar.

O alerta foi dado às 17:10.

No local estiveram 27 bombeiros que foram apoiados por nove veículos de combate ao fogo.

A GNR tomou conta da ocorrência.