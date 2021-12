Incêndio provoca danos na sede do União de Santiago do Cacém

Um incêndio provocou este domingo, estragos avultados na sede social do União Sport Clube, em Santiago do Cacém.

As chamas que tiveram origem num curto-circuito destruíram todo o recheio de um espaço multiusos que o clube utiliza para a realização de eventos.

O alerta foi dado por populares que passavam no local cerca das 09h20, numa altura em que o espaço estava encerrado.

A rápida intervenção dos Bombeiros evitou que as chamas alastrassem ao espaço principal da sede onde funciona a secretaria e um bar.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Santiago do Cacém com 10 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

Estiveram também no local, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a GNR que tomou conta da ocorrência.